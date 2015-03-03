Бойовики "ЛНР" витіснили "казаків" з Антрацита і Красного Луча - Лисенко
14:24, 03 березня 2015Війна
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Бойовики, що підпорядковуються керівнику бандформування "ЛНР" Ігорю Плотницькому, витіснили з міст Красний Луч та Антрацит членів незаконного збройного формування «Всевеликое войско донское» під керівництвом отамана Козіцина.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожВ Антрациті бойовики "ЛНР" вбили ватажка місцевих "козаків" і намагаються захопити владу - ЗМІЗа його словами, також бойовики ув’язнили місцевого ватажка проросійських «казаків» на прізвисько «Косогор».
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