Бойовики "ЛНР" витіснили "казаків" з Антрацита і Красного Луча - Лисенко

14:24, 03 березня 2015
Війна
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Бойовики, що підпорядковуються керівнику бандформування "ЛНР" Ігорю Плотницькому, витіснили з міст Красний Луч та Антрацит членів незаконного збройного формування «Всевеликое войско донское» під керівництвом отамана Козіцина.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ Антрациті бойовики "ЛНР" вбили ватажка місцевих "козаків" і намагаються захопити владу - ЗМІЗа його словами, також бойовики ув’язнили місцевого ватажка проросійських «казаків» на прізвисько «Косогор».

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