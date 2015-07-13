На північному заході України оголошено штормове попередження

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Штормове попередження по Україні. 12-13 липня по Київській області, крім районів Миронівки, Чорнобиля та Яготина, збережеться висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

У Києві 12-13 липня також збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

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Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозували, що влітку Україну чекає тепла, але нестійка погода з сильними опадами, особливо на заході країни, що пов'язано з глобальним потеплінням, яке провокує нестійкість погодних явищ.