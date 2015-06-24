В Україні оголошено штормове попередження

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень 24 червня на заході країни місцями грози, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму грози, місцями град і шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 24 червня, в Україні температура повітря протягом дня коливатиметься від спеки на сході до свіжих +12 градусів у західних областях. Дощі з грозами пройдуть на Лівобережжі, а також у західній частині. На решті території буде сухо і сонячно.

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У той же час синоптики говорили, що влітку Україну чекає тепла, але нестійка погода з сильними опадами, особливо на заході країни, що пов'язано з глобальним потеплінням, яке провокує нестійкість погодних явищ.