У Росії з невідомих причин затримали понад 100 українців – дипломат
Російські прикордонники затримали 20 мікроавтобусів із громадянами України.
У Росії на кордоні з Білоруссю «з незрозумілих причин» затримано понад 100 громадян України, готуються документи для їх екстрадиції.
Про це УНІАН повідомило джерело у посольстві України в Москві.
«Вчора у місті Невель Псковської області співробітниками прикордонної служби ФСБ Росії затримано 20 мікроавтобусів, в яких їхали понад 100 громадян України. Українці з Волинської області в'їхали в Республіку Білорусь і прямували до Санкт-Петербургу», - сказав співрозмовник агентства.
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При цьому він зазначив, що між РФ і Білоруссю немає кордону, оскільки ці країни входять до Митного союзу.
«Більшість затриманих - вихідці з Івано-Франківської області. Готуються документи щодо їх видворення з незрозумілих причин. Вони в'їхали на територію Росії законно», - повідомив дипломат.