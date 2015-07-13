Згуладзе: набір до патрульної поліції продовжили через великий ажіотаж

Набір до поліції продовжено у зв'язку з великою кількістю бажаючих працювати в новій структурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Одесі повідомила сьогодні перший заступник міністра МВС Ека Згуладзе.

«З 15 липня по 7 серпня можна буде подати анкети та документи для навчання в патрульній поліції Одеси, Києва, Львова, Запоріжжя та Миколаєва», - сказала вона, додавши, що це рішення обумовлено позитивним результатом столичних поліцейських, а також збільшенням чисельного складу цієї правоохоронної структури й необхідністю кадрового резерву. Це дозволить стартувати проекту в містах-супутниках Южному та Іллічівську, при постійній дислокації в Одесі, в якій найближчим часом приступлять до патрулювання 800 поліцейських.

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Незважаючи на збільшення чисельного складу, заробітна плата поліцейських залишається на заявленому раніше рівні – від 8 тис. грн на місяць. На це, як зазначила Згуладзе, передбачено фінансування.

Заступник міністра наголосила, що у майбутніх одеських поліцейських високий рівень прохідних балів, а «рівень мотивації» по мірі навчання зростає.

Також до Одеси прибули поліцейські з Києва на чолі з командиром роти Романом Пилипенком, щоб поділитися першим досвідом із одеситами.

Крім того, з 13 липня в Одесі починають працювати групи інструкторів із США та Канади.