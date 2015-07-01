Голова МВС оголосив про набір до патрульної служби Миколаєва

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про набір до патрульної служби Миколаєва з 27 липня.

Як повідомляє сайт МВС, під час робочої поїздки до Миколаївської області Аваков заявив, що на підготовку працівників нової патрульної поліції передбачається витратити близько трьох місяців. Після цього вони мають вийти на вулиці обласного центру.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, Аваков розформував підрозділ ДАІ Миколаївщини. Правопорядок на шляхах області тимчасово забезпечуватимуть спецпідрозділи «Миротворець» (Київщина) і «Миколаїв», а також «Кобра».