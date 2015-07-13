Савченко загрожує 25 років тюремного ув'язнення у Росії

Кримінальну справу української льотчиці, народного депутата Надії Савченко направлено на розгляд до суду в Ростовській області.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Генеральної прокуратури РФ.

Заступник генерального прокурора Російської Федерації Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно Савченко. «Вона ( Савченко - УНІАН) обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство)»,- йдеться у повідомленні.

Читайте такожСавченко заявила, що готова до суду в Росії: Справедливість буде незалежно від вироку

Кримінальну справу направлено для розгляду по суті до Донецького міського суду Ростовської області.

"З урахуванням зібраних доказів, слідчі перекваліфікували дії обвинувачуваної, і тепер вона понесе відповідальність не як спільник, а як співвиконавець вбивства двох і більше осіб загальнонебезпечним способом, з мотивів ненависті до соціальної групи, скоєному групою осіб за попередньою змовою. Крім того, Савченко ставиться замах на вбивство цивільних осіб, які могли постраждати в результаті скоригованого нею артилерійського обстрілу. Санкція цієї статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі, проте відповідно до КК РФ жінкам довічне ув'язнення не призначається. Таким чином, максимальний термін позбавлення волі, який загрожує Савченко, становить 25 років ", - йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

Читайте такожЗвинувачення Савченко у вбивстві спрямовані на психологічне залякування росіян – сестра льотчиці

Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

2 липня у Слідчому комітеті повідомили, що Савченко і троє її адвокатів завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в Росії.