МЗС України висловлює протест у зв’язку з новими звинуваченнями проти Савченко

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

«Глибоке занепокоєння викликає повна зневага з боку Росії до взятих на себе зобов’язань відповідно до п.6 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, 6 липня Слідчий комітет РФ повідомив про завершення розслідування кримінальної справи відносно Надії Савченко. «До раніше висунутих надуманих звинувачень у пособництві у вбивстві двох громадян РФ, незаконному перетині кордону та інших, додано ще більш безглузде - звинувачення у вбивстві цих росіян. При цьому слідство вкотре повністю проігнорувало надані захистом українки докази про непричетність до інкримінованих дій. Підтвердженням відвертої упередженості російської сторони стало відхилення слідчими органами усіх без винятку клопотань адвокатів Надії щодо проведення додаткових експертиз стосовно наявних у справі висновків російських експертів», - повідомляє МЗС.

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МЗС України наголошує, що утримуючи Надію Савченко, російська сторона нехтує її європейським парламентським імунітетом як члена Парламентської Асамблеї Ради Європи. «Факт порушення Російською Федерацією Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи, а також заклик до Москви негайно звільнити Надію Савченко і дати їй змогу повернутися в Україну зафіксовані у резолюції ПА РЄ №2063 (2015) «Розгляд скасування раніше затверджених повноважень делегації Російської Федерації» від 24 червня 2015 року».

Міністерство закордонних справ України вкотре вимагає від російської сторони «припинити судовий фарс та негайно звільнити Надію Савченко».

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Як повідомляв УНІАН, що українській льотчиці Надії Савченко, яка незаконно перебуває в російському СІЗО, відмовили в розгляді кримінальної справи судом присяжних.

Раніше, слідство завершило розслідування кримінальної справи проти української льотчиці Надії Савченко, незаконно обвинуваченої у співучасті у вбивстві журналістів РФ у зоні АТО.