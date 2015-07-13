Порошенко заявив, що оборону Маріуполя посилять підрозділами морської піхоти

Президент Петро Порошенко заявив, що до забезпечення оборони Маріуполя долучаться підрозділи морської піхоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав сьогодні на засіданні Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони.

Учасники засідання під головуванням президента одним з ключових питань розглянули ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції та, зокрема, в районі Маріуполя.

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Президент наголосив, що буде посилено оборону Маріуполя для захисту міста у випадку порушення Мінських зобов’язань противником.

«Підрозділи морської піхоти, які пройшли відповідний вишкіл, за погодженням зі мною зараз також візьмуть участь у забезпеченні оборони Маріуполя і виконанні Мінських домовленостей», – повідомив Порошенко.

Начальник Генерального штабу Віктор Муженко спростував заяви про те, що внаслідок проведення операції біля Широкиного мають бути відведені важка техніка, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії від Маріуполя.

«Що стосується Маріуполя, то навпаки плануються заходи щодо посилення оборони міста, здійснюється планова ротація підрозділів – заміна підрозділів, які потребують доукомплектування і відновлення навичок, на боєздатні підрозділи, які зараз заходять і приймають відповідну зону відповідальності», – повідомив Муженко.