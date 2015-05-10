Штаб оборони Маріуполя: в Широкиному за три місяці загинули 20 українських військових

Штаб оборони Маріуполя повідомляє, що в результаті боїв у Широкиному за три місяці 20 військовослужбовців загинули і близько 100 людей отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook.

«10 лютого 2015 року, бійці полку "АЗОВ" Національної гвардії України зайшли в селище. За цей час понад 20 військовослужбовців різних силових структур загинули, визволяючи селище, а також близько 100 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначили у штабі.

Також у повідомленні наголошується, що більшість із постраждалих - військовослужбовці полку "АЗОВ".

Читайте такожБойовики продовжують стріляти з артилерії – найгарячіше на Донецькому напрямкуСелище Широкине зараз є однією з найгарячіших точок Донбасу. Воно розташоване на березі Азовського моря між містами Маріуполь (контролюється силами АТО) і Новоазовськ (контролюється бойовиками «ДНР»).