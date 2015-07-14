Комбати МВС пообіцяли не допустити стрілянину та загибель людей за тисячі кілометрів від фронту

Командири батальйонів спецпризначення МВС заявляють, що не допустять, щоб за тисячі кілометрів від фронту лунали постріли та гинули люди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві командирів батальйонів спецпризначення МВС України та Національної гвардії, яку оприлюднив заступник командира батальйону «Київщина» Юрій Оруджов на брифінгу в Києві. Заяву підтримали усі 35 добровольчих батальйонів у системі МВС.

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«Ми не допустимо, щоб за тисячі кілометрів від фронту лунали постріли, гинули люди, брали в заручники дітей заради кримінальних розбірок, навіть якщо вони прикриваються патріотичними гаслами», - йдеться в заяві.

«Патріот сьогодні той, хто на фронті, інших ми захистимо, але скористатися важкою ситуацією і збагатитися на Батьківщині ми не дозволимо», - наголосили комбати.