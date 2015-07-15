Стан постраждалих міліціонерів від вибухів у Львові залишається тяжким

Про це повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що у 24-річного чоловіка дільничного, окрім множинних осколкових поранень тіла та голови, осколком травмовано око і лікарі борються за те, щоб зберегти йому зір.

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Стан постраждалої жінки-дільничного залишається дуже тяжким.

Як повідомили УНІАН у лікарні швидкої медичної допомоги, до центру переливання крові лікарні швидкої допомоги, після заклику активістів, що необхідна велика кількість крові постраждалій жінці, яка сама виховує малолітнього сина хворого на ДЦП, сьогодні від ранку звертаються львів‘яни, щоб здати кров для молодої жінки, яка стала жертвою терористів.

Як повідомили у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області, упродовж ночі 15 липня було зафіксовано чотири повідомлення від мешканців Львова про виявлення підозрілих предметів, які могли бути вибуховими пристроями. В усіх випадках працювали вибухотехніки та кінологи, вибухонебезпечних предметів та зброї виявлено не було.