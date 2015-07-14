Львівська міліція стверджує, що вибухи на дільничних пунктах не пов'язані з подіями у Мукачевому

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час брифінгу у Львівській міській раді начальник Львівського міського управління міліції Павло Гарасим.

«Міліція Львова піднята по тривозі. Співпрацюємо з громадськими організаціями та формуваннями, встановлюємо особи злочинців. Зараз працюють слідчі, експерти, вибухотехніки, які оглядають місце події, встановлюють причину підриву і намагаються зібрати усю інформацію по даних вибухах», - повідомив Гарасим.

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Також начальник міліції міста додав, що наразі ці випадки львівські правоохоронці не пов’язують з подіями у Мукачевому.

«На даний час ми не пов’язуємо ці випадки із ситуацією в Мукачеві, ми працюємо по даних випадках, перевіряємо та відпрацьовуємо усіх підозрілих осіб», - зазначив начальник Львівського міського управління міліції.

У свою чергу під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий на запитання, з чим пов’язує міська влада сьогоднішні події у Львові, відповів, що «виключно з війною на сході та спробою ворога дестабілізувати ситуацію».

«Сьогодні у Львові два терористичні акти. Багато є питань, з чим ми їх пов’язуємо. Безперечно, це агресія Росії до України, а також елементи диверсійної роботи. В області сьогодні ще буде відбуватися відповідна нарада. А сьогодні на сесії виділимо додаткові кошти на функціонування міського центру безпеки. Міліція працює, і я переконаний, що ми дуже швидко знайдемо злочинців, які це зробили», – зазначив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні вранці з інтервалом в годину пролунали вибухи у двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. В результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів, які наразі госпіталізовані в тяжкому стані.

За основною версією, що розглядається слідчими, вибухи є диверсіями з метою дезорганізувати роботу державних органів та посіяти паніку серед мирного населення.

Міністерство внутрішніх справ пов'язує вибухи у Львові з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де на вихідних виник конфлікт зі стріляниною між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.