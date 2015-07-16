В Котовську чоловік знайшов гранату у під’їзді житлового будинку, евакуйовано мешканців

09:45, 16 липня 2015
Суспільство
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В Котовську, що на Одещині, мешканець одного з житлових будинків повідомив до міліції про виявлення у під’їзді свого будинку гранованого стакану з гранатою.

Фотоілюстрація / zbroya.info

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю УМВС України в Одеській області.

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«Сьогодні, 16 липня о 07.10, до Котовського міського відділу міліції Одеської області надійшло повідомлення від 51-річного жителя м. Котовськ. Він повідомив, що в парадній свого будинку між двома квартирами він виявив стакан з вибуховим предметом. В ньому, за словами заявника, знаходилася граната «Ф-1» без чеки, спусковий гачок від якої знаходився біля стакану», - йдеться в повідомленні.

Співробітниками міліції та служби з надзвичайних ситуацій проведено евакуацію чотирьох мешканців будинку.

 Місце події огороджено та знаходиться під охороною. Вживаються заходи щодо вилучення та знешкодження вибухового предмету.

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