Експертиза визначила тип використаних у львівських терактах гранат

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, всі обставини вибухів розслідуються.

Як повідомляв УНІАН, стан обох міліціонерів, які постраждали від вибухів на дільничних пунктах міліції у Львові, на ранок 15 липня, залишається тяжким.

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