У Шокіна розповіли, з якою зарплатою прокурори зможуть чесно працювати

Як пише Новое время, на думку Касько, на даний момент у прокурорів низькі зарплати.

«Моя (зарплата) — близько 18 тис. грн. А у прокурорів? Десь до 10 тис. грн. Щоб адекватний фахівець добре виконував роботу на рівні Генеральної прокуратури, мені здається, цього замало», - сказав він.

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За словами заступника генпрокурора, у новому законі про прокуратуру передбачено правильний підхід до зарплати прокурора.

«Зарплата прив'язана до зарплати судді і становить відсоток від неї. Якщо це буде імплементовано (а ці положення європейські експерти вважали правильними, щоб один з мотивів корупції в прокуратурі був усунений), то, думаю, система запрацює набагато краще», - уточнив Касько.

За його даними, в майбутньому прокурори будуть отримувати близько 30 тис. грн.

«На ці гроші можна жити в Києві і чесно працювати прокурором. Але одна лише висока зарплата — це не запорука успіху. Потрібні конкурси на кшталт того, який був проведений на посаду керівника Антикорупційного бюро. Якщо все спрацює в комплексі — ми отримаємо результат», - резюмував заступник Шокіна.

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