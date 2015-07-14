Заступник глави ГПУ підтверджує факти тиску на слідчих у справі прокурорів

Про це він заявив в інтерв'ю "ЛІГАБізнесІнформ".

Касько повідомив, що щодо цих слідчих дійсно було порушено кримінальну справу за обшук і затримання заступника керівника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

"Тиснуть, починаючи зі службових перевірок і закінчуючи кримінальними провадженнями. Спочатку була одна справа, її під тиском громадськості закрили, тепер вчора відкрили нову, – щодо наших слідчих прокурорів і щодо співробітників СБУ. І працюють по повній програмі", – сказав він.

Читайте такожШокін назвав "повною нісенітницею" тиск на своїх заступників Сакварелідзе і Касько у справі прокурорів

Стало відомо, що у цілому йдеться про трьох його слідчих, а також про сімох слідчих його колеги Давида Сакварелідзе.

Касько вважає, що так намагаються помститися слідчим, а також знищити докази у справі і показати, що вести розслідування проти високопоставлених людей не можна.

"Тобто люди працюють замість адвокатів підозрюваних, роблять все, щоб дискредитувати нашу роботу", – сказав він.

Також Касько підтвердив інформацію про те, що відразу після обшуків і затримання чиновників 5 липня заступник генпрокурора Володимир Гузир доручив порушити кримінальну справу проти Сакварелідзе, але потім справу було закрито.

Ініціатором нинішньої справи були, за його словами, Гузир і заступник генпрокурора Юрій Столярчук.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн першому заступнику прокурора Київської області Корнійцю.

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіну.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Валерію Гібаленку Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3 млн 200 тис. грн.

Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності.