В УПЦ розповіли про надійний механізм доставки гуманітарки мирним жителям Донбасу

Даний механізм гарантує, що допомога дійде саме до мирних жителів, і не потрапить до рук бойовиків. На цьому акцентує голова Синодального відділу протоієрей УПЦ Владислав Діханов, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Вже неодноразово наші гуманітарні вантажі блокували. Ми розуміємо наших військових і політиків - вони турбуються, що гуманітарка дійде не до мирних жителів, а до бойовиків. Але у нас в даному випадку налагоджений механізм роздачі гуманітарних вантажів через парафії - це гарантія, що допомога дійде до страждаючих мирних людей», - зазначає отець Владислав.

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За його словами, ще в квітні соціально-гуманітарний відділ УПЦ став першою релігійною організацією України, що увійшла до складу відразу кількох кластерів ООН, які керуються в нашій країні Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Співпраця УПЦ і ООН з питань відправки гуманітарних вантажів мирним жителям Донбасу вже діє. І залучає партнерів, які здатні надавати таку допомогу. Економічна криза сильно вдарила по народу, і збирати гуманітарку стає все складніше і складніше. Наша співпраця з ООН сприяє залученню різних міжнародних організацій, за допомогою яких нам вдається відправляти гуманітарні вантажі постраждалим мирним жителям зони АТО», - говорить священнослужитель.

Отець Владислав підкреслює, що УПЦ допомагає як військовим, так і біженцям.

«Для нас справи милосердя – над політикою. У нас теж є парафіяни, які сьогодні розділені за політичною ознакою. Однак ми володіємо інструментами примирення», - підкреслює протоієрей УПЦ.

Як повідомлялось, згідно з останніми даними Київського міжнародного інституту соціології, третина населення зони АТО вже не може терпіти тяжке становище. 52% відчувають брак медикаментів, 41% - продуктів, 34% - побутових товарів.