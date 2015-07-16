В УПЦ розповіли про надійний механізм доставки гуманітарки мирним жителям Донбасу
Українська Православна Церква налагодила роздачу гуманітарних вантажів постраждалим мирним жителям зони АТО через свої парафії.
Даний механізм гарантує, що допомога дійде саме до мирних жителів, і не потрапить до рук бойовиків. На цьому акцентує голова Синодального відділу протоієрей УПЦ Владислав Діханов, повідомляє Центр інформації УПЦ.
«Вже неодноразово наші гуманітарні вантажі блокували. Ми розуміємо наших військових і політиків - вони турбуються, що гуманітарка дійде не до мирних жителів, а до бойовиків. Але у нас в даному випадку налагоджений механізм роздачі гуманітарних вантажів через парафії - це гарантія, що допомога дійде до страждаючих мирних людей», - зазначає отець Владислав.
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За його словами, ще в квітні соціально-гуманітарний відділ УПЦ став першою релігійною організацією України, що увійшла до складу відразу кількох кластерів ООН, які керуються в нашій країні Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
«Співпраця УПЦ і ООН з питань відправки гуманітарних вантажів мирним жителям Донбасу вже діє. І залучає партнерів, які здатні надавати таку допомогу. Економічна криза сильно вдарила по народу, і збирати гуманітарку стає все складніше і складніше. Наша співпраця з ООН сприяє залученню різних міжнародних організацій, за допомогою яких нам вдається відправляти гуманітарні вантажі постраждалим мирним жителям зони АТО», - говорить священнослужитель.
Отець Владислав підкреслює, що УПЦ допомагає як військовим, так і біженцям.
«Для нас справи милосердя – над політикою. У нас теж є парафіяни, які сьогодні розділені за політичною ознакою. Однак ми володіємо інструментами примирення», - підкреслює протоієрей УПЦ.
Як повідомлялось, згідно з останніми даними Київського міжнародного інституту соціології, третина населення зони АТО вже не може терпіти тяжке становище. 52% відчувають брак медикаментів, 41% - продуктів, 34% - побутових товарів.