У Луганській області затримали водія, що віз до Харкова на продаж насіння з "гумконвою"

Про це повідомляє сайт голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, усього в машині виявилося запаковано 21 тисяча пакетиків насіння вартістю близько 400 тисяч гривень. Водій, який віз вантаж з міста Гірське на лінії розмежування до Харкова, зізнався, що отримав насіння з окупованої території, куди його завезли в одному з останніх російських «гумконвоїв», і хотів продати в Харкові та інших обласних центрах України.

Читайте такожМоскаль посилив контроль за лінією розмежування на ЛуганщиніДома в нього під час огляду виявили ще 24 тисячі пакетиків із насінням, приблизна вартість яких – 430 тисяч гривень.

"Це далеко не перший факт масового розкрадання гуманітарки, яку Росія під виглядом благодійництва завозить на території, нею ж окуповані. Тільки недавно з Луганська втекли опереткові міністерша освіти «ЛНР» Лаптєва зі своїм заступником Тарасюком, котрі завищували на папері кількість учнів, отримували на «мертві душі» допомогу з Росії й привласнювали. В місті виявили цілі таємні склади з російською гуманітаркою, яку ці аферисти просто не встигли продати. Масове розкрадання «гумконвоїв» відбувається постійно, і це не дивно, адже самозваними республіками керують звичайні злодії й хапуги", - розповів керівник Луганщини Геннадій Москаль.