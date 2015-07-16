Савченко зібрала речі та приготувалася до етапування з Москви

Народний депутат Надія Савченко, яка була викрадена терористами і вивезена до Росії і зараз утримується у в'язниці в РФ, приготувалася до етапування з Москви.

Про це в Twitter повідомив російський адвокат Микола Полозов.

"Були у Надії. У СІЗО їй повідомили, що найближчими днями етапують. Вона вже зібрала речі. Рішуча і безстрашна", - написав Полозов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Савченко звернулася за допомогою до Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, президента ПАРЄ Анн Брассер і президента Європарламенту Мартіна Шульца.

У листі-зверненні, який було оприлюднено адвокатом Марком Фейгіним, Савченко зазначає, що рішення прокуратури РФ про перенесення розгляду її справи до Донецька Ростовської області прийняте з політичною метою, щоб перешкодити роботі захисників, а також ЗМІ висвітлювати судовий розгляд.

«Це місце (Донецьк Ростовської області – УНІАН) – головний центр і перевалочний пункт для переправляння російського зброї і проросійських сепаратистів так званих ЛНР і ДНР на територію України», – написала вона.

У листі вона також підкреслила, що там постійно перебувають тисячі озброєних людей, «які їдуть воювати в Україну проти законної української влади». Савченко також повідомила, що її адвокати постійно отримують погрози від прихильників ЛНР і ДНР».

Вона також висловила переконання, що її матері і сестрі, які бажають бути присутніми на суді, «напевно загрожуватиме безпосередня небезпека їх життю».

13 липня кримінальну справу української льотчиці, народного депутата України Савченко, було направлено на розгляд до суду Ростовської області.

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Савченко викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив строк арешту Савченко до 30 вересня.

2 липня в Слідчому комітеті повідомили, що Савченко і троє її адвокатів завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в Росії.