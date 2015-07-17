СБУ затримала учасника угруповання "Сомалі" на прізвисько "Кащей"
09:54, 17 липня 2015Суспільство
1474 0
Служба безпеки України затримала жителя смт Новотроїцьке Волноваського району Донецької області на прізвисько "Кащей" - учасника незаконного збройного формування "Сомалі".
Відкрито кримінальне провадження (створення терористичної організації) / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, "Кащей" брав активну участь у бойових діях поблизу Донецького аеропорту.
Читайте такожГлава МВС у Донецькій області: встановлено особи угрупування "Сомалі", що орудує на Донбасі
Отримавши поранення, несумісне з подальшою участю в бойових діях, зловмисник повернувся на українську територію із завданням налагодити збір і передачу інформації про місця дислокації та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter