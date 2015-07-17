СБУ затримала учасника угруповання "Сомалі" на прізвисько "Кащей"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, "Кащей" брав активну участь у бойових діях поблизу Донецького аеропорту.

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Отримавши поранення, несумісне з подальшою участю в бойових діях, зловмисник повернувся на українську територію із завданням налагодити збір і передачу інформації про місця дислокації та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.