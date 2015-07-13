Генштаб наполегливо просить мовчати про переміщення українських військових

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

"В країні запроваджено особливий період. Триває антитерористична операція. Її проведення вимагає постійного переміщення військової техніки та особового складу, передислокації підрозділів і частин, інших заходів. Просимо бути відповідальними і не поширювати інформацію про рух військової техніки територією України. Інформація про переміщення особового складу й техніки не дарма є інформацію з обмеженим доступом", - сказано у повідомленні.

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Також сказано, що Збройні Сили України діють виключно у правовому полі і спрямовують свої зусилля на забезпечення територіальної цілісності країни та недоторканості наших кордонів.