СБУ затримала диверсанта "харківських партизан", який готував теракти

Як повідомляє прес-центр СБУ, диверсант на прізвисько "Шміт" прибув до міста в другій половині травня з території, тимчасово окупованої терористами "ЛНР". За вказівкою своїх керівників він повинен був до 20 липня підготувити та здійснити два теракти. Вибухівку планувалося підірвати під час проведення проукраїнськими активістами громадсько-масових заходів. Другий вибуховий пристрій мав спрацювати в одному з волонтерських пунктів, який збирає гуманітарну допомогу для військовослужбовців.

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Під час обшуків за місцем проживання диверсанта правоохоронці вилучили дві ручні гранати Ф-12, 1,1 кг пластиду, 2 електричних детонатора та пістолет Макарова з набоями.

За оперативною інформацією, "Шміт" брав участь у захопленні будівлі Харківської облдержадміністрації у березні 2014 року.

У вересні минулого року ватажки "харківських партизан" направили бойовика пройти диверсійну підготовку в таборах на території Бєлгородської та Ростовської областей РФ. Під керівництвом російських інструкторів він отримав навички для організації та здійснення терактів.

Після проходження підготовки «Шміт» у складі групи з 30 осіб прибув з РФ до Луганська. З кінця вересня 2014 року до травня 2015 року у складі одного з терористичних формувань «ЛНР» - «батальйону «Дон» він брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗС України.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Диверсанту повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів, вирішується питання обрання судом стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.