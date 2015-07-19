У Красному Лимані на Донеччині з ізолятора тимчасового тримання втекли кілька затриманих
23:41, 19 липня 2015Суспільство
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У місті Красний Лиман Донецької області з ізолятора тимчасового тримання втекли декілька затриманих.
Кільком заарештованим вдалось втекти / golos.md
Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області, сьогодні о 15.35 за попередньою змовою кілька затриманих вчинили напад на чергового ізолятору тимчасового тримання Краснолиманського міськвідділу. Міліціонеру завдано тілесних ушкоджень.
Кільком заарештованим, які утримувались у ІТТ за скоєння крадіжок та незаконне заволодіння транспортними засобами, вдалось втекти.
Особовий склад Краснолиманського міськвідділу міліції піднято за тривогою, введено оперативний план «Перехоплення». Пошуки зловмисників тривають.
Раніше УНІАН повідомляв, що з колонії в окупованому Луганську втекли п'ятеро засуджених до довічного ув'язнення вбивць.
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