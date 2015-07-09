З колонії в окупованому Луганську втекли п'ятеро засуджених до довічного ув'язнення вбивць

"З колонії в окупованому Луганську втекли п'ятеро вбивць, засуджених до довічного ув'язнення", - повідомляє Новое время з посиланням на Луганську військово-цивільну адміністрацію.

"Наприкінці минулого тижня, в ніч на неділю з колонії в окупованому Луганську втекли п'ятеро ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення в період з 2004 по 2013 рік", - сказано в повідомленні.

Всі вони скоїли вбивства, в тому числі двох або більше осіб, з корисливих цілей та з особливою жорстокістю. Вік втікачів - від 26 до 39 років, двоє з них родом з Одеської області, один з Краматорська, один з Луганська, ще один - з Антрациту.

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"Як відомо, всі установи Державної пенітенціарної служби, які залишилися на окупованих територіях, контрольованих самозванцями республіками, несуть повну відповідальність за умови утримання ув'язнених та їх охорону. Нікого з утікачів поки не спіймали", - зазначили в ЛВГА.