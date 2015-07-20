Міліція затримала всіх шістьох втікачів із СІЗО в Красному Лимані

Про це повідомили в прес-службі Головного управління (ГУ) МВС в Донецькій області. "Усі сили місцевої міліції були кинуті на розшук фігурантів, оперативно введено план «Перехват». Проводилися масові пошукові заходи, були перекриті всі населені пункти на півночі області. Для пошуку були задіяні підрозділи Національної гвардії України. В результаті оперативних дій всі особи, які вчинили втечу, затримані", - заявив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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У результаті оперативно-розшукових заходів сьогодні близько 3.00 двоє втікачів, 1993 і 1995 років народження, були затримані в одному із сіл Краснолиманського району, під Святогірськом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу ("втеча з місця позбавлення волі або з-під варти"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.