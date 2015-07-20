Затримано двоє чоловіків, які втекли з СІЗО в Красному Лимані

Як повідомили у прес-службі Головного управління МВС в Донецькій області, правоохоронці виявили підозрюваних, 1993 і 1995 років народження, в одному із сіл Краснолиманського району, під Святогірськом, в ході відпрацювання кола їхніх знайомств. Фігуранти ховалися у своєї знайомої.

Читайте такожУ Красному Лимані на Донеччині з ізолятора тимчасового тримання втекли кілька затриманих

Пошуки решти втікачів з ізолятора тривають.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу ("втеча з місця позбавлення волі або з-під варти"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня о 15.35 кілька затриманих вчинили напад на чергового ізолятора тимчасового тримання Краснолиманського міськвідділу міліції. Кільком заарештованим, які утримувались у СІЗО за скоєння крадіжок та незаконне заволодіння транспортними засобами, вдалось втекти.