Американські інструктори провели відкритий урок для нової одеської поліції (фото)

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Одеській області, на занятті майбутні патрульні відпрацьовували навички поведінки з порушниками закону, які перебувають у нетверезому стані.

Як зазначається, на теперішній час курс з тактичної підготовки, який проходить під контролем американських інструкторів, освоюють близько 200 осіб.

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За даними правоохоронців, через тиждень, до цього курсу приєднається ще один потік.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі патрульна поліція приступить до виконання обов'язків не пізніше вересня.