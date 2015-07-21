Американські інструктори провели відкритий урок для нової одеської поліції (фото)
15:46, 21 липня 2015Суспільство
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В Одеському державному університеті внутрішніх справ помічник держсекретаря США Вільям Браунфілд разом з американськими тренерами провели лекцію для майбутніх поліцейських.
Фотоілюстрація / Фото УНІАН
Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Одеській області, на занятті майбутні патрульні відпрацьовували навички поведінки з порушниками закону, які перебувають у нетверезому стані.
Як зазначається, на теперішній час курс з тактичної підготовки, який проходить під контролем американських інструкторів, освоюють близько 200 осіб.
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За даними правоохоронців, через тиждень, до цього курсу приєднається ще один потік.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі патрульна поліція приступить до виконання обов'язків не пізніше вересня.
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