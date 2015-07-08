Патрульна поліція в Одесі почне діяти вже у вересні - Порошенко

16:07, 08 липня 2015
Суспільство
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В Одесі патрульна поліція приступить до виконання обов'язків не пізніше вересня.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів в Одесі.

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"З нетерпінням чекаю вересня..., коли ми в Одесі запустимо патрульну поліцію", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ України, у свою чергу, планує, що патрульна поліція в Одесі та Львові почне працювати з 20 серпня.

Крім цього, до Одеси прибудуть поліцейські з США для тренінгу працівників створюваної патрульної поліції.

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