Залишатися в РФ більше 90 діб з серпня зможуть тільки українці з окупованого Донбасу

Інші громадяни України повинні отримувати дозвільні документи, як і інші громадяни країн СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це говориться в матеріалах Федеральної міграційної служби Росії до прес-конференції голови відомства Костянтина Ромодановського.

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"Вважаємо за доцільне продовжити термін преференцій для громадян, які прибули до Росії з постраждалих від бойових дій територій Донецької і Луганської областей України. Решті громадян України надаємо можливість без виїзду з території РФ перебувати ще 90 діб і безперешкодно отримувати дозвільні документи на роботу, як і для всіх громадян країн-учасниць СНД, з якими встановлено безвізові відносини", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що у зв'язку з бойовими діями на Донбасі до 1 серпня 2015 року для громадян України передбачено преференції, що стосуються режиму перебування й можливості здійснювати трудову діяльність.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого начальник управління організації дозвільної та візової роботи департаменту з питань організації роботи з іноземними громадянами Федеральної міграційної служби Росії Дмитро Демиденко повідомив, що громадяни України зможуть продовжувати перебування в РФ понад 90 діб без додаткових дозвільних документів на додаткові 90 діб до 1 серпня.