Путін порадив біженцям з України "самим заробляти собі на життя"

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент РФ Володимир Путін сказав на зустрічі з главою ФМС Костянтином Ромодановським.

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"Люди опинилися в дуже важкій життєвій ситуації: вони від війни змушені їхати. Тому тут нам потрібно подумати, як створити умови, за яких, звичайно, у нас не буде проблем на внутрішньому ринку праці, але водночас потрібно знайти таке рішення, яке дозволило б людям працювати. Вони ж хочуть самі заробляти собі на життя, свої сім'ї утримувати", - сказав Володимир Путін.

Він заявив, що з працевлаштуванням громадян України є проблеми і йому про це відомо.

"Є інші проблеми, пов'язані з тим, що формально вони мають на це право, на роботу, але при бажанні, при прагненні отримати цю роботу вони стикаються з іншим питанням, а саме від них вимагають реєстрацію за місцем проживання. А такої реєстрації немає, і їх не беруть на роботу. Замкнуте коло виходить", - сказав він.

Водночас, Костянтин Ромодановський зазначив, що питання реєстрації не лише для цієї категорії проблематичний.

"Це – проблема і для такої категорії, як носії російської мови. У нас прийнято закон, створюється механізм, але громадяни – у них вимагається реєстрація за місцем проживання, як для багатьох інших категорій. І цю проблему ми вирішуємо. Я підготував низку документів, які хотів вам доповісти", - сказав голова ФМС РФ.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня, загальна кількість людей, які залишили свої будинки внаслідок конфлікту на сході України, перевищила 2 млн. Більше половини з них, як випливає з даних ООН, наразі перебуває в інших регіонах України. Майже 660 тис. осіб офіційно зареєструвалися в Росії, ще 81 тис. - в Білорусі.