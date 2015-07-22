Прокуратура Донецької області назвала сьогоднішній обстріл Авдіївки терактом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

Як нагадали у прес-службі, сьогодні, 22 липня, близько 14 години, бойовики терористичної організації «ДНР» розпочали масований обстріл житлових кварталів Авдіївки.

Унаслідок артилерійського обстрілу снарядами зруйновано житлові будинки. Щонайменше двоє мирних жителів, 1968 та 1965 років народження отримали осколкові поранення.

Крім того, у результаті потрапляння снаряду згорів автомобіль, у якому були двоє цивільних громадян. Особи загиблих встановлюються.

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Внаслідок обстрілу, вчиненого терористами, є також інші руйнування.

Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.