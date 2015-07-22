Внаслідок обстрілу Авдіївки бойовиками згорів автомобіль з двома людьми

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.

Встановлено, що внаслідок обстрілу повністю згорів автомобіль з мирними жителями. «В машині знаходилося як мінімум двоє людей. Обгоріле тіло однієї людини знайдено всередині автівки, також поблизу виявлені людські останки», - повідомили у міліції.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики відкрили вогонь по житловому сектору міста Авдіївка.

У результаті прямого влучення у приватний будинок по вул. Кірова отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості чоловік, 1965 народження та його дружина, 1969 року народження. Постраждалі доставлені у лікарню Авдіївки.

Повністю зруйновано ще кілька будинків. Інформація про потерпілих уточнюється.

Обстріл триває. Слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу очікує на припинення вогню, аби прибути на місце події.