Внаслідок обстрілу Авдіївки бойовиками згорів автомобіль з двома людьми
Унаслідок обстрілу Авдіївки Донецької області згорів автомобіль, в якому перебували щонайменше двоє людей.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.
Встановлено, що внаслідок обстрілу повністю згорів автомобіль з мирними жителями. «В машині знаходилося як мінімум двоє людей. Обгоріле тіло однієї людини знайдено всередині автівки, також поблизу виявлені людські останки», - повідомили у міліції.
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Як повідомляв УНІАН, бойовики відкрили вогонь по житловому сектору міста Авдіївка.
У результаті прямого влучення у приватний будинок по вул. Кірова отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості чоловік, 1965 народження та його дружина, 1969 року народження. Постраждалі доставлені у лікарню Авдіївки.
Повністю зруйновано ще кілька будинків. Інформація про потерпілих уточнюється.
Обстріл триває. Слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу очікує на припинення вогню, аби прибути на місце події.