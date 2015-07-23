ЗМІ повідомили про п'ятьох загиблих в автобусній аварії в Польщі (відео)

Про це повідомляє сайт польського телеканалу tvn.

Також зазначається, що кількість поранених становить 25 осіб.

На даний час український МЗС не підтверджує інформацію про п'ятьох загиблих.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Посольства України в Республіці Польща, сьогодні о 6.20 за місцевим часом на трасі за 70 км від Варшави сталася ДТП за участю українського автобуса, який прямував за маршрутом Долина - Івано-Франківськ - Варшава.

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За попередньою офіційною інформацією, у результаті ДТП загинули четверо громадян України.

Справа перебуває на особливому контролі консульського відділу посольства.