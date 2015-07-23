У Польщі в автобусній аварії загинули чотири українці (фоторепортаж)

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Polska Times.

Внаслідок аварії 4 людини загинули, десятки отримали поранення.

Згідно з повідомленням, автобус, що їхав трасою №17, за 2 км від Гарволіна, за нез'ясованих обставин з'їхав на зустрічну смугу, скотився в кювет та врізався в дерево.

Загалом в транспорті перебувало 49 осіб, 21 пасажир отримав поранення.

Читайте такожДТП у Румунії: троє українців загинули, один травмований (фоторепортаж, відео)Водночас Gazeta Wyborcza повідомляє, що в автобусі перебувало близько 60 осіб.

Gazeta Prawna з посиланням на працівника місцевої поліції Анджея Левіцкі повідомляє про 20 поранених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП в Румунії 21 липня загинуло троє українців, один зазнав тяжких тілесних ушкоджень.