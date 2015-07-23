На Закарпатті на блокпостах почали вручати повістки військовозобов'язаним

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні міліції, на Закарпатті, як і в інших містах України, почало діяти нововведення – вручення повісток про мобілізацію до війська на блокпостах на в′їзді в населені пункти.

Наразі на блокпостах міліції в Мукачеві та Нижніх Воротах повістки вручають працівники військкоматів, міліціонери лише зупиняють автотранспорт і слідкують за дотриманням правопорядку.

"Ми пішли назустріч військкоматам і вирішили допомогти в мобілізації до лав Збройних сил України", прокоментував факт начальник УМВС України в Закарпатській області полковник міліції Сергій Князєв.

З його слів, лише за перший день такої роботи (21 липня) на двох блокпостах вручені 88 повісток чоловікам, котрі підпадають під мобілізацію. За наступну добу, 22 липня, вручені ще 55 повісток. Тобто, загалом за два дні 143 особи отримали запрошення з’явитися на військкомат, що на 23 повістки більше, ніж було роздано за всю шосту хвилю мобілізації у регіоні.

Чи вручатимуть повістки й на інших блокпостах, розташованих у Закарпатській області, наразі в міліції не уточнюють.

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Довідка УНІАН. Шоста хвиля мобілізації в Україні стартувала 19 червня.

За даними Закарпатського облвійськкомату, планове завдання 5-ї хвилі мобілізації по Закарпатській області виконано на 44%. У ході 6-ї хвилі мобілізації до Збройних сил та інших військових формувань України від Закарпатської області необхідно поставити близько 1100 військовозобов’язаних, в тому числі більше 100 офіцерів.