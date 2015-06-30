У Генштабі заявили про право вручати повістки серед білого дня на вулиці
Чинне законодавство не забороняє вручати повістки на вулиці і робити це можна в будь-який час світлої пори доби.
Про це в ефірі Нromadske.tv повідомив заступник начальника Генерального управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай.
«Чинне законодавство не забороняє вручати повістки на вулиці. Це може бути будь-який час світлої частини доби: коли людину зустріли на вулиці і вручили йому повістку – тут порушення немає, ні з боку військкомату, ні з боку правоохоронних органів, які супроводжують військових в комісаріат», – сказав Талалай.
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Він також зазначив, що стосується випадку, коли нібито просто на вулиці заповнювалася і підписувалася повістка – це необхідно конкретно розібратися: чи був факт заповнення або підпису.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках шостої хвилі часткової мобілізації будуть призиватися військовозобов'язані, які раніше не служили.