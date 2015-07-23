Анонім повідомив про підготовку замаху на голову Харківської ОДА - міліція

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, лист від невідомого про начебто підготовку замаху надійшов сьогодні, 23 липня, на відомчу пошту харківського облуправління міліції.

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За відомостями міліції, в листі йшлося про наміри невстановлених зловмисників напасти на Райніна з метою його вбивства. Згідно листа, злочин запланований на 24 липня під час прес-конференції за участю Райніна та керівників силових структур регіону.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 14 та ч. 1 ст. 115 ККУ (готування до умисного вбивства) ККУ.

На даний час проводиться комплекс необхідних оперативно-розшукових та слідчих дій щодо перевірки вказаної інформації та встановлення кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.