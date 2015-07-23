На Донеччині СБУ та військові ліквідували групу диверсантів "ДНР" (відео)
16:31, 23 липня 2015Війна
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Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями 28-ї бригади Збройних сил України ліквідували диверсійну групу "республіканської гвардії ДНР".
Бойовики здійснювали розвідку місцевості щодо розташування та кількості озброєння підрозділів ЗСУ / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час бойового зіткнення поблизу Красногорівки Мар’їнського району Донецької області одного бойовика було вбито, іншого поранено.
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Поранений бойовик, уродженець Донецька на прізвисько "Воробєй", зізнався, що як командир групи разом з підлеглими здійснював розвідку місцевості щодо розташування та кількості озброєння підрозділів ЗСУ.
Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
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