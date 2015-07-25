На Житомирщині оперативники вилучили майже 100 кілограмів незаконно видобутого бурштину

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора області Любомира Війтовича.

За словами прокурора, за короткий проміжок часу функціонування спільних міжвідомчих груп правоохоронними органами зареєстровано 9 кримінальних проваджень у сфері незаконного видобування бурштину, вилучено понад 95 кг каміння, а також 5120 доларів США та понад 13,5 тис грн, призначених для його закупівлі.

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Війтович додав, що, крім цього, вилучено 6 транспортних засобів, 8 мотопомп, а також інше знаряддя вчинення злочину, яке визнане речовими доказами.

Інформуючи журналістів про результати роботи міжвідомчих груп з протидії незаконному видобуванню бурштину, прокурор області уточнив, що останнім часом ці групи змінили методику у виявленні правопорушень несанкціонованого промислу, оскільки, за його словами, діють тепер мобільно та оперативно.

«За кожним виявленим правопорушенням обов’язково виїжджають слідчо-оперативні групи. Таких ганебних фактів, як було раніше, коли слідчо-оперативні групи виїжджали на місце події із запізненням на 4-5 годин, або не з’являлися там зовсім, не встановлено», - запевнив Війтович.

Як позитив він також відзначив відсутність судових випадків повернення техніки та інвентарю, вилучених під час незаконного промислу.

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Водночас, прокурор області зауважив, що ще передчасно стверджувати про остаточне викорінення фактів незаконного видобутку бурштину у регіоні. Через це зараз на території п’яти районів області продовжують працювати спільні міжвідомчі групи, до яких входять співробітники обласних УМВС, УСБ України, Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, державних контролюючих органів та лісогосподарських підприємств.

Війтович навів й інші факти прокурорського реагування щодо припинення несанкціонованого видобування бурштину.

Зокрема, з метою попередження неправомірного надання землі у північних районах області та повернення вже наданих земель, що використовуються для таких цілей, минулого та поточного років прокурорами до суду заявлено 13 позовів на суму 7,8 млн грн (загальною площею понад 1400 га), з яких вже 8 розглянуто і задоволено на 4,9 млн грн.

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Війтович підкреслив, що незаконне видобуванню бурштину завдає не лише фінансових збитків державі, а й призводить до екологічної катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, на виконання доручення президента України Петра Порошенка на Житомирщині та в ряді інших областей України правоохоронці вживають заходи з подолання незаконного видобутку бурштину.