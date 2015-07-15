Порошенко заявив про перше затримання організаторів контрабанди бурштину

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради з очільниками Закарпатської ОДА в Ужгороді.

Читайте такожНа Житомирщині побили журналіста, який боровся з незаконним видобутком бурштину

"Сьогодні затримано перші 82 кг контрабанди бурштину. Вся злочинна група притягнута до відповідальності. Ми не зупинимось, це тільки початок!", - заявив Порошенко.

Сьогодні затримано перші 82 кг контрабанди бурштину. Вся злочинна група притягнута до відповідальності. Ми не зупинимось, це тільки початок! — Петро Порошенко (@poroshenko) July 15, 2015

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині незаконним видобуванням бурштину пошкоджено майже 200 га земель лісогосподарського призначення, розмір шкоди, заподіяної лісу, становить фактично мільйон гривень.

10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що спецоперації із затримання осіб, які займаються незаконним видобутком бурштину,будуть завершені наступного тижня. «Операції із затримання злочинців, які забезпечують фінансування кримінального світу кримінальним видобутком бурштину, будуть завершені на наступному тижні», - сказав він.