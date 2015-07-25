На Волині двом працівникам ДАІ оголошено про підозру в організації видобутку бурштину

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області з посиланням на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Волинської області Юрія Новосада, у травні цього року на території Маневицької селищної ради було виявлено та припинено незаконний видобуток бурштину, який вела група осіб.

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Під час досудового розслідування встановлено, що видобуток корисних копалин організували правоохоронці – командир та старший інспектор взводу з обслуговування стаціонарного посту № 2 роти ДПС ДАІ, підпорядкованої УМВС України у Волинській області.

24 липня працівникам Державтоінспекції повідомлено про підозру в організації незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим відділом УСБУ України у Волинській області.