Порошенко не виключає, що керівником Національної поліції може стати іноземець
21:40, 25 липня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко не виключає, що керівником Національної поліції може стати іноземець.
Фотоілюстрація / Фото УНИАН
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.
"Кабінет міністрів — це політичний орган, так само, як і міністри, він призначає керівника національної поліції. Решта призначень має відбуватися керівником національної поліції. Я не виключаю, до речі, що там може бути іноземець", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 14 липня закони про органи внутрішніх справ (№2561) та Національну поліцію (№2822) підписані головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом та скеровані на підпис президенту.
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