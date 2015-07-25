Порошенко не виключає, що керівником Національної поліції може стати іноземець

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

"Кабінет міністрів — це політичний орган, так само, як і міністри, він призначає керівника національної поліції. Решта призначень має відбуватися керівником національної поліції. Я не виключаю, до речі, що там може бути іноземець", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня закони про органи внутрішніх справ (№2561) та Національну поліцію (№2822) підписані головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом та скеровані на підпис президенту.