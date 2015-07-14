Гройсман підписав закони про органи внутрішніх справ та Національну поліцію

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що обидва закони були направлені на підпис президенту 14 липня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, ВР не підтримала проект постанови про скасування рішення парламенту від 2 липня про ухвалення в цілому як закону проекту закону "Про органи внутрішніх справ" (№2561-П) та проект постанови про скасування рішення парламенту від 2 липня про прийняття в цілому як закону проекту Закону "Про Національну поліції" (№2822-П).

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Закон "Про органи внутрішніх справ" (№2561) визначає правові та організаційні основи діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері внутрішніх справ. До системи органів внутрішніх справ входять МВС, Національна поліція, органи виконавчої влади, які реалізують політику у сфері захисту державного кордону (Державна прикордонна служба), у сферах міграції (Державна міграційна служба), у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також Національна гвардія.

Закон "Про Національну поліцію" (№2822) визначає правові основи організації та діяльності Національної поліції і статус поліцейських.