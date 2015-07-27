У центрі Львова невідомі підпалили "Сбербанк Росії", ще у двох відділеннях побили вікна (відео)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається, 27 липня о 03.30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в приміщення банківської установи на вулиці Валовій невідомі кинули горючу суміш ("коктейль Молотова"), внаслідок чого виникла пожежа.

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На місце події оперативно прибули рятувальники, які загасили вогонь. Внаслідок події пошкоджено вікно та було задимлено приміщення, в якому спалахнула пожежа.

Увага! На відео присутня незензурна лексика.

На місці події правоохоронці виявили пляшку. Призначено експертизу, з‘ясовуються всі обставини події. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК України.

Також, за даними прес-служби, до правоохоронців надійшла інформація, що сьогодні вночі невідомі особи у Львові побили вікна в будівлях ще двох відділень цієї ж банківської установи на проспекті В’ячеслава Чорновола та вулиці Івана Франка.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, невідомі скоїли підпал і побили вікна у відділеннях "Сбербанку Росії".