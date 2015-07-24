На Прикарпатті підпалили офіс "Правого сектору" (фото)

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, прокуратурою Городенківського району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного знищення майна у місті Городенка.

Встановлено, що в ніч з 23 на 24 липня, невідомі особи, пошкодивши вхідні двері, проникли у приміщення Центру надання адміністративних послуг, в якому знаходиться офіс ГО "Правий сектор", де вчинили підпал.

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На даний час триває огляд місця події, працює слідчо-оперативна група, експерти.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Досудове розслідування триває.