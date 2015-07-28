У Харкові всю ніч ліквідовували пожежу в будівлі НДІ

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, вчора, 27 липня, о 21.00 пожежу вдалося локалізувати. Вже сьогодні, 28 липня, о 06.40 загоряння було повністю ліквідоване.

Вогнем пошкоджено 7-й поверх будівлі на загальній площі приблизно 600 м2. Горіли приміщення, меблі та комп'ютерна техніка. Постраждалих та загиблих не має. Причина виникнення пожежі та сума збитків наразі встановлюються.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 липня, о 18.32 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в 8-поверховій будівлі Науково-дослідного інституту радіотехнічних вимірювань по вул. Академіка Павлова, 271, в Харкові.

До гасіння пожежі було залучено особовий склад з 9 районних підрозділів у кількості понад 80 осіб, 16 автоцистерн, 3 автодрабини, 3 аварійно-рятувальних автомобілі ДСНС.