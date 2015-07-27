У Харкові сталася пожежа в Науково-дослідному інституті (фото, відео)
21:24, 27 липня 2015Суспільство
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У Харкові сталася пожежа у Науково-дослідному інституті радіотехнічних вимірювань.
Пожежа у Науково-дослідному інституті / vk.com/h_kharkov
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, інформація про загоряння надійшла сьогодні, 27 липня, о 18:31.
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За відомостями ДСНС, на цей час на місці загоряння пожежу продовжують ліквідовувати майже 20 одиниць спецтехніки. Пожежа продовжується у приміщенні на 7 поверсі, а також на невеликій площі на 6 поверсі.
vk.com/h_kharkov
До приїзду рятувальників адміністрація НДІ евакуювала понад 20 осіб. На цей час за медичною допомогою ніхто не звертався.
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