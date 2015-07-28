ГПУ направила понад 100 запитів до різних країн щодо незаконного виведення активів з України

Генеральна прокуратура направила понад 100 запитів до компетентних органів іноземних держав про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо колишніх високопосадовців з метою встановлення незаконного виведення за кордон майна та активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.

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«З метою встановлення незаконного виведення за кордон майна та активів екс-посадовців, усіх, підготовлено та направлено до компетентних органів іноземних держав понад 100 запитів українськими слідчими органами прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях проти екс-високопосадовців та їх осіб близького оточення», - зазначив він.

«Зокрема, це: Австрія, Велика Британія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Сінгапур, Латвія та інші», - додав Шокін.