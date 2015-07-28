ГПУ направила понад 100 запитів до різних країн щодо незаконного виведення активів з України
Зокрема, запити відправлено до Австрії, Великобританії, Швейцарії, Ліхтенштейну, Сінгапуру, Латвії та до інших країн.
Генеральна прокуратура направила понад 100 запитів до компетентних органів іноземних держав про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо колишніх високопосадовців з метою встановлення незаконного виведення за кордон майна та активів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.
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«З метою встановлення незаконного виведення за кордон майна та активів екс-посадовців, усіх, підготовлено та направлено до компетентних органів іноземних держав понад 100 запитів українськими слідчими органами прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях проти екс-високопосадовців та їх осіб близького оточення», - зазначив він.
«Зокрема, це: Австрія, Велика Британія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Сінгапур, Латвія та інші», - додав Шокін.