У Мін'юсті анонсували створення офісу з повернення активів колишніх високопосадовців

13:48, 22 червня 2015
Суспільство
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Найближчим часом буде створено офіс з повернення активів колишніх високопосадовців.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова під час засідання колегії Міністерства юстиції України.

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"Міністерство продовжує свою роботу з повернення активів колишніх високопосадовців, і найближчим часом ми очікуємо створення спеціального офісу із повернення таких активів для того, щоб у подальшому ефективно розпоряджатися коштами, які будуть повернені", - сказала вона.

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