У Мін'юсті анонсували створення офісу з повернення активів колишніх високопосадовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова під час засідання колегії Міністерства юстиції України.

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"Міністерство продовжує свою роботу з повернення активів колишніх високопосадовців, і найближчим часом ми очікуємо створення спеціального офісу із повернення таких активів для того, щоб у подальшому ефективно розпоряджатися коштами, які будуть повернені", - сказала вона.