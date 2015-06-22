У Мін'юсті анонсували створення офісу з повернення активів колишніх високопосадовців
13:48, 22 червня 2015Суспільство
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Найближчим часом буде створено офіс з повернення активів колишніх високопосадовців.
Севостьянова запевнила, що повернені кошти використають ефективно / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова під час засідання колегії Міністерства юстиції України.
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"Міністерство продовжує свою роботу з повернення активів колишніх високопосадовців, і найближчим часом ми очікуємо створення спеціального офісу із повернення таких активів для того, щоб у подальшому ефективно розпоряджатися коштами, які будуть повернені", - сказала вона.
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